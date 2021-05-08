Son dakika haberleri! POLİS EKİPLERİNDEN TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! POLİS EKİPLERİNDEN TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AYDIN'ın Nazilli ilçesinde semt pazarına giden ancak araç bulamadığı için yolda bekleyen Ayşe Molla'yı (71), polis evine götürdü.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde semt pazarına giden ancak araç bulamadığı için yolda bekleyen Ayşe Molla'yı (71), polis evine götürdü. Molla'nın ellerindeki poşetleri de taşıyarak evine kadar bırakan polis ekiplerinin davranışı beğeni topladı.

Nazilli'de bugün semt pazarına giden Ayşe Molla, alışverişlerini yaptıktan sonra evinin bulunduğu Şirinevler Mahallesine gidebilmek için araç bulamadı. Molla'yı yolda beklerken, gören polis ekipleri yardımcı oldu. Polis otosuyla evine götürülen Molla'nın alışveriş yaptığı poşetler de evine taşındı. Molla, polis ekiplerine dua ve teşekkür etti. Polis ekiplerinin davranışı beğeni topladı.

Son dakika haberleri! POLİS EKİPLERİNDEN TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ
Son dakika haberleri! POLİS EKİPLERİNDEN TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ
Son dakika haberleri! POLİS EKİPLERİNDEN TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ
Son dakika haberleri! POLİS EKİPLERİNDEN TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti
Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Faik Öztrak Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Aleyna Tilki Burak Sergen Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Salih Uçan Cyle Larin Metin Oktay Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa İsrail
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! POLİS EKİPLERİNDEN TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 19:13:17. #1.14#

title