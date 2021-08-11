Son dakika haberleri | Polis ekiplerinden kan bağışı
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Son dakika haberleri | Polis ekiplerinden kan bağışı

Son dakika haberleri | Polis ekiplerinden kan bağışı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde emniyet müdürlüğü personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde emniyet müdürlüğü personelleri Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Kızılay'ı Kan Bağış Merkezi'nde kan bağışı için talepte bulunuldu. Talep üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen mobil kan bağış ekibi, burada kan bağışında bulanacak polis ve emniyet müdürlüğü personellerini sağlık kontrolünden geçirdikten sonra kan alma işlemini gerçekleştirdiler. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri | Polis ekiplerinden kan bağışı
Son dakika haberleri | Polis ekiplerinden kan bağışı
Son dakika haberleri | Polis ekiplerinden kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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