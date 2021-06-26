Son dakika haberleri | Polis ekipleri öğrenci için zamanla yarıştı
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Son dakika haberleri | Polis ekipleri öğrenci için zamanla yarıştı

İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: - Polis ekipleri öğrenci için zamanla yarıştı Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanlış sınav merkezine gelen öğrenci, Polis otosuyla 7 kilometre ilerdeki sınav merkezine yetiştirildi.

- Polis ekipleri öğrenci için zamanla yarıştı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde yanlış sınav merkezine gelen öğrenci, Polis otosuyla 7 kilometre ilerdeki sınav merkezine yetiştirildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde öğrenciler sınav heyecanı yaşadı. YKS sınavı için Kemalpaşa mahallesindeki İmam Hatip Lisesine gelen Ezgi Havadar, içerideki sınav görevlilerin uyarısı üzerine yanlış sınav merkezine geldiğini anladı. Okuldan çıkan öğrenci, polis ekiplerinden yardım istedi. Polis ekipleri zamanla yarıştı. Polis otosuna alınan Havadar, hızla 7 kilometre ilerdeki Osmangazi İmam hatip ortaokuluna götürüldü. Saat 21.55'de sınav yerine getirilen öğrenci sağ salim sınava katıldı. Polis ekiplerinin seferberliği taktir topladı.

Son dakika haberleri | Polis ekipleri öğrenci için zamanla yarıştı
Son dakika haberleri | Polis ekipleri öğrenci için zamanla yarıştı
Son dakika haberleri | Polis ekipleri öğrenci için zamanla yarıştı
Son dakika haberleri | Polis ekipleri öğrenci için zamanla yarıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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