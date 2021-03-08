Son dakika haberleri... Polis ekipleri kadınlar gününü kutladı
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Son dakika haberleri... Polis ekipleri kadınlar gününü kutladı

08.03.2021 16:12 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:17
Son dakika haberleri... Polis ekipleri kadınlar gününü kutladı

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Midyat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Öz Sağlık İş Sendikası temsilcileri ve Midyat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aile Destek Merkezi personelleri ile birlikte hastanede çalışan personel, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek...

Mardin'in Midyat Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Öz Sağlık İş Sendikası temsilcileri ve Midyat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aile Destek Merkezi personelleri ile birlikte hastanede çalışan personel, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek gül ve kahve ikram etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile Toplum Destekli Polis ekipleri, Öz sağlık İş Sendikası ve Midyat Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aile Destek Merkezi personelleri tarafından, hastanede çalışan personel, hasta ve hasta yakınlarına gül ve kahve verilerek günleri kutlandı. Gül ve kahve hediyelerini alan kadınlar bu jest karşısında mutlu olduklarını belirtti. - MARDİN

Son dakika haberleri... Polis ekipleri kadınlar gününü kutladı
Son dakika haberleri... Polis ekipleri kadınlar gününü kutladı
Son dakika haberleri... Polis ekipleri kadınlar gününü kutladı
Son dakika haberleri... Polis ekipleri kadınlar gününü kutladı
Son dakika haberleri... Polis ekipleri kadınlar gününü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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