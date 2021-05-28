Son dakika haberleri... Polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı
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Son dakika haberleri... Polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı

Son dakika haberleri... Polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, vatandaşları yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı uyardı.

Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, vatandaşları yaz aylarında yaşanabilecek boğulma vakalarına karşı uyardı.

Hava sıcaklıklarının bunalttığı yaz aylarında serinlemek için baraj, gölet, akarsu veya sulama kanalına giren vatandaşlar boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Malatya Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri de yaz ayları öncesi vatandaşları boğulma tehlikesine karşı uyardı. Polis ekipleri, vatandaşları sözlü olarak uyardı ve uyarıların bulunduğu broşürlerin dağıtımını gerçekleştirdi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Havaların ısınması ile "Baraj, gölet, akarsu ve ya sulama kanalı" gibi tehlikeli kaynaklarda serinlemek isteyen vatandaşlarımızı boğulma vakalarına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda; Uyarıyoruz, Bilgilendiriyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Son dakika haberleri... Polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı
Son dakika haberleri... Polis ekipleri boğulma vakalarına karşı vatandaşları uyardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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