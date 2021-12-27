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Son dakika haberleri: Polis ekipleri 526 farklı iş yeri ve apartta denetim gerçekleştirdi

Son dakika haberleri: Polis ekipleri 526 farklı iş yeri ve apartta denetim gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 526 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

DENİZLİ (İHA) - Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 526 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar oynatılan bir adreste 6 kişiye 8 bin 16 TL yaptırım cezası, kumar oynatan 1 kişiye adli işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 20 ile 26 Aralık 2021 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 526 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde bin 146 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. Denetimlerde geçici konaklama yerlerinde ise ekipler 6 ayrı adreste bulunan 80 apart dairesini kontrol etti. Apart yetkilisi 1 kişiye ise 9 bin 832 TL para cezası uyguladı.

Kumar operasyonunda 7 kişi emniyete sevk edildi

Ahlak Büro Amirliği ekiplerinin aldığı ihbar üzerine bir adreste yapılan kumar operasyonunda kumar oynayan 6 kişiye toplam 8 bin 16 TL idari yaptırım cezası uygulanırken, 1 kişiye ise kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem yapıldı. Adreslerin umuma açık yer haline getirildiği tespit edilirken gerekli idari işlemlerin ardından kumar operasyonunda yakalanan toplam 7 kişi emniyete sevk edildi.

Öte yandan; 2 farklı dernek lokalinde içeride üye olmadığı şahısların bulunduğu ve açıktan alkol sunumu yapıldığı tespit edilerek idari işlem gerçekleştirildi. - DENİZLİ

Son dakika haberleri: Polis ekipleri 526 farklı iş yeri ve apartta denetim gerçekleştirdi

Son dakika haberleri: Polis ekipleri 526 farklı iş yeri ve apartta denetim gerçekleştirdi

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