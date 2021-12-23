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Son dakika haber | Polis düzenlediği operasyonda 9 ton sahte katı gübre ele geçirdi

Son dakika haber | Polis düzenlediği operasyonda 9 ton sahte katı gübre ele geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın 2 ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 ton sahte katı gübre ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın 2 ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 9 ton sahte katı gübre ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen KOM ekipleri Bolvadin ve İhsaniye ilçeleri ile Beyyazı beldesinde bulunan 3 ikamete baskın yaptı. Baskında 9 ton sahte katı gübre ele geçirildi. Operasyonun ardından K.G. ve A.Ç., isimli şahıslar gözaltına alındı.

(Gökten Ceylan/İHA)

Son dakika haber | Polis düzenlediği operasyonda 9 ton sahte katı gübre ele geçirdi

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