Son dakika! Polis durdurduğu otomobilin içini görünce şok oldu
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Son dakika! Polis durdurduğu otomobilin içini görünce şok oldu

09.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 09.12.2020 00:33

Son dakika 3. sayfa haberi... Polis durdurduğu otomobilin içini görünce şok oldu Bir otomobil'de 6 kişi seyahat etmesi pahalıya patladı, 6 şahsa 19 bin 800 TL ceza Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor.

Polis durdurduğu otomobilin içini görünce şok oldu

Bir otomobil'de 6 kişi seyahat etmesi pahalıya patladı, 6 şahsa 19 bin 800 TL ceza

BURSA - Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimler sürüyor. Polis ekipleri hafta içi ve hafta sonları yapılan sokağı çıkma kısıtlamasında kavşaklarda denetimleri sürdürüyor. Bursa'nın İnegöl İlçesinde yapılan denetimlerde gelen bir otomobili durduran ekipler şok oldular. Bir araç içerisinde 6 kişinin sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak gitmeleri pahalıya patladı. Üstelik içlerinden biride maskesiz çıktı. 6 şahsa ayrı ayrı sosyal mesafeye kuralları hiçe saymaktan 3 bin 150 TL para ceza kesildi. Ayrıca maskesiz olan şahsa maskesizliktende işlem yapıldı.

Türkiye'de koronavirüs tablosu her geçen gün gittikçe ağırlaşıyor. Bu kapsamda sokağa çıkma sıkıtlamaları hafta içi 21: 00 ile sabah 05: 00'e kadar devam ediyor. Yasaklar kapsamında ekipler tüm noktalarda denetim yapıyor. Gelen araçlar tek tek durdurularak kontrol ediliyor. İzin belgelerine ve evraklarına bakan ekipler kurallara uymayanlar hakkında ise işlem yapıyor. Milli irade meydanında herkesi şok eden bir olay yaşandı. Aynı firmada çalışan 6 arkadaş aynı otomobilde yolculuk yapması pahalıya patladı. Önde sürücüyle birlikte 3 kişi otururken arkada manzara aynıydı. Ekipler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yolculuk eden her birine ayrı ayrı 3 bin 150 TL ceza kesti. Aralarında biride maske takmadığından dolay da ayrıca işlem yapıldı. Toplamda 6 şahsa 19 bin 800 TL ceza kesildi.

Son dakika! Polis durdurduğu otomobilin içini görünce şok oldu
Son dakika! Polis durdurduğu otomobilin içini görünce şok oldu
Son dakika! Polis durdurduğu otomobilin içini görünce şok oldu
Son dakika! Polis durdurduğu otomobilin içini görünce şok oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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