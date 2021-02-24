Son dakika haberleri: Polis, derede tabanca aradı
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Son dakika haberleri: Polis, derede tabanca aradı

24.02.2021 14:11 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:15
Son dakika haberleri: Polis, derede tabanca aradı

Son dakika gündem haberi: ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bankta oturan M.A.'yı tabancayla vurup yaralayan A.K. ile M.S. yakalandı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bankta oturan M.A.'yı tabancayla vurup yaralayan A.K. ile M.S. yakalandı. Şüphelilerin tabancayı attıklarını söyledikleri derede polis arama yaptı, ancak suç aletini bulamadı.

Olay, pazartesi günü saat 20.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Bahçeyaka Mahallesi'nde meydana geldi. M.A. parktaki bankta oturduğu sırada beyaz bir otomobilden açılan ateş sonucu kalçasından vuruldu. Hastanede tedaviye alınan M.A.'nın kalça kısmından giren iki kurşunun birinin cüzdana isabet ettiği belirlendi.

Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler A.K. ile M.S.'nin Kepez ilçesinde bir evde saklandığını belirleyip, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin, olayda kullanılan tabancayı Şafak Mahallesi'ndeki dereye attıklarını söylemesi üzerine Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıçlar, suda arama yaptı. Yaklaşık 2 saat süren aramada, suç aleti bulunamadı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Son dakika haberleri: Polis, derede tabanca aradı
Son dakika haberleri: Polis, derede tabanca aradı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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