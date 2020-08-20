Son dakika haberleri: Polis Demet, Demet bebek ile buluştu Son dakika haberine göre Adana'da uygulama noktasında sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştiren ve dünyaya gelen kız bebeğe ismi verilen kadın polis ile Demet bebek, bir gün sonra hastane çıkışı uygulama noktasında buluştu.

Adana'da uygulama noktasında sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştiren ve dünyaya gelen kız bebeğe ismi verilen kadın polis ile Demet bebek, bir gün sonra hastane çıkışı uygulama noktasında buluştu.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Hüsne Aslan, doğum yapmak üzere eşiyle hastaneye giderken, Doğankent Polis Uygulama Noktasına geldikleri sırada sancısı tuttu. Bunun üzerine baba, polislerin yanına giderek eşinin sancısının tuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Polisler, hemen ambulansa haber verdi. Bu arada sancısı artınca, Demet Çubukçu adlı kadın polis, sağlık ekipleri gelene kadar kadının doğum yapmasına yardımcı oldu. Aslan'ın bir kız bebeği dünyaya gelirken, bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Daha sonra bebek ve anne gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aile dünyaya gelen kız çocuklarına polis memuru Demet'in ismini verdi. Bebek ve anne bugün hastaneden taburcu oldu. Anne, kucağında bebekle ilk iş olarak uygulama noktasına gidip kendisine yardımcı olan polise teşekkür etti. Polis memuru da, kendi adının verildiği bebeği alıp bir süre sevdikten sonra annesine geri verdi.

Polis memuru Çubukçu, görev anında gelen sürpriz yardım talebi üzerine harekete geçtiğini belirterek, "Hemen kadının yanına gittik. Bir taraftan da ambulansa haber verdik. Ancak kadının durumu gittikçe ağırlaşıp sancıları artınca ben annelik ve kadınlık duygumla hareket edip müdahale ettim. Bir süre sonra kız bebek dünyaya geldi. Bebek önce ağlamıyor diye korktum ancak sonra poposuna vurunca ağlamaya başladı. Ben bunu yaptığım için çok gururlandım ve onur duydum. Bir Türk polisinin her zaman vatandaşın yanında olduğunu bu olayda da burada çalışan arkadaşlar olarak hepimiz gösterdik" dedi.

Çubukçu, bebeğe kendi ismi verildiği için de çok mutlu olduğunu söyledi.

Aile uygulama noktasındaki polislere tatlı ikram etti. Polis de aileye çiçek verdi. - ADANA

Kaynak: İHA