Son dakika haberleri: Polis Demet, Demet bebek ile buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri: Polis Demet, Demet bebek ile buluştu

Son dakika haberine göre Adana'da uygulama noktasında sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştiren ve dünyaya gelen kız bebeğe ismi verilen kadın polis ile Demet bebek, bir gün sonra hastane çıkışı uygulama noktasında buluştu.

Son dakika haberleri: Polis Demet, Demet bebek ile buluştu
20.08.2020 12:30 | Son Güncelleme: 20.08.2020 13:04

Adana'da uygulama noktasında sancısı başlayan kadının doğumunu gerçekleştiren ve dünyaya gelen kız bebeğe ismi verilen kadın polis ile Demet bebek, bir gün sonra hastane çıkışı uygulama noktasında buluştu.

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent-Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 4 çocuk annesi Hüsne Aslan, doğum yapmak üzere eşiyle hastaneye giderken, Doğankent Polis Uygulama Noktasına geldikleri sırada sancısı tuttu. Bunun üzerine baba, polislerin yanına giderek eşinin sancısının tuttuğunu söyleyerek yardım istedi. Polisler, hemen ambulansa haber verdi. Bu arada sancısı artınca, Demet Çubukçu adlı kadın polis, sağlık ekipleri gelene kadar kadının doğum yapmasına yardımcı oldu. Aslan'ın bir kız bebeği dünyaya gelirken, bu anlar ise saniye saniye görüntülendi. Daha sonra bebek ve anne gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Aile dünyaya gelen kız çocuklarına polis memuru Demet'in ismini verdi. Bebek ve anne bugün hastaneden taburcu oldu. Anne, kucağında bebekle ilk iş olarak uygulama noktasına gidip kendisine yardımcı olan polise teşekkür etti. Polis memuru da, kendi adının verildiği bebeği alıp bir süre sevdikten sonra annesine geri verdi.

Polis memuru Çubukçu, görev anında gelen sürpriz yardım talebi üzerine harekete geçtiğini belirterek, "Hemen kadının yanına gittik. Bir taraftan da ambulansa haber verdik. Ancak kadının durumu gittikçe ağırlaşıp sancıları artınca ben annelik ve kadınlık duygumla hareket edip müdahale ettim. Bir süre sonra kız bebek dünyaya geldi. Bebek önce ağlamıyor diye korktum ancak sonra poposuna vurunca ağlamaya başladı. Ben bunu yaptığım için çok gururlandım ve onur duydum. Bir Türk polisinin her zaman vatandaşın yanında olduğunu bu olayda da burada çalışan arkadaşlar olarak hepimiz gösterdik" dedi.

Çubukçu, bebeğe kendi ismi verildiği için de çok mutlu olduğunu söyledi.

Aile uygulama noktasındaki polislere tatlı ikram etti. Polis de aileye çiçek verdi. - ADANA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Dünya
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı Magazin
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti Dünya
Türkiye ve Yunanistan arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğinde Merkel tarafını ilan etti
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz buldu Ekonomi
Erdoğan'ın vereceği müjdeye bir yorum da CHP'li Yavuzyılmaz'dan geldi: Türkiye, Zonguldak açıklarında doğal gaz...
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim 3. Sayfa
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Magazin
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Koltuğunu sağlamlaştıran rektör, ilk iş olarak rakibinin istifasını aldı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Fakirlere dağıtacağız yalanıyla bayramda 41 ton et toplayıp sucuk yaptılar
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Uzman çavuşun tecavüzü sonrası canına kıyan İpek'in ölmeden önce verdiği ifade ortaya çıktı
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
Son dakika: İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın yarın vereceği müjdeye ilişkin spekülasyonlara kulak asmayın
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bir çıkış daha: Çok iyi ilişkilerimiz var
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
Sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşan Hadise'nin 9 ay önce söyledikleri gündem oldu
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Sergen Yalçın'dan Papiss Cisse'ye acil çağrı: Acele et, bana lazımsın
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Doğuma giden kadına uygulama noktasında polis memuru doğum yaptırdı
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun 'yapay akciğer cihazını' çaldı
Hiç mi vicdanın sızlamadı? Minik çocuğun "yapay akciğer cihazını" çaldı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
Ebru Gündeş'in sattığı iddia edilen atına ne olduğu ortaya çıktı
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Murat Dalkılıç, Hande Erçel ile ayrılığının nedeni olarak gösterilen Kerem Bürsin hakkında konuştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hacı Bektaş Angela Merkel Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Halit Ergenç Bergüzar Korel
Spor Ali Koç Metin Oktay Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Siirt Adana Musa Orhan Yunanistan
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Polis Demet, Demet bebek ile buluştu - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 13:07:03. #1.15#
title