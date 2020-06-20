Son dakika haberleri | Polis, çocuklarını toplu halde bekleyen aileleri uyardı
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Son dakika haberleri | Polis, çocuklarını toplu halde bekleyen aileleri uyardı

Son dakika haberleri... NİĞDE'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası toplu halde çocuklarını bekleyen aileleri polis sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.

Son dakika haberleri | Polis, çocuklarını toplu halde bekleyen aileleri uyardı
20.06.2020 15:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:49

NİĞDE'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonrası toplu halde çocuklarını bekleyen aileleri polis sosyal mesafe ve maske konusunda uyardı.  Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi sınavına Niğde'de 127 okulda 7 bin 870 öğrenci girdi. Öğrencilere sınava girişte maske verildi. Sınav bitiminde çocuklarını toplu halde bekleyen aileleri polis, sosyal mesafe konusunda uyardı. Öğrencilerden ise evlerine gidene kadar maskelerini çıkarmamaları istendi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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