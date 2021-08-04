Son dakika haberleri... Polis çatıda hırsız aradı

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir binanın havalandırma boşluğu ile çatılarda şahıs aradı.

Adıyaman'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir binanın havalandırma boşluğu ile çatılarda şahıs aradı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni mahalle Kısmet Yapı Kooperatiflerinde bulunan bir binanın çatısında hırsız olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek belirtilen adrese gitti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri binanın çatı kısmında, havalandırma boşluğunda ve çevresinde aramalar yaptı. Polis ekiplerinin didik didik arama yaptığı bölgede her hangi bir kimseyle karşılaşılmadı.

Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayınca olay yerinden normale döndü. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı