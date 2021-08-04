Son dakika haberleri... Polis çatıda hırsız aradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Polis çatıda hırsız aradı

Son dakika haberleri... Polis çatıda hırsız aradı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Adıyaman'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir binanın havalandırma boşluğu ile çatılarda şahıs aradı.

Adıyaman'da ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bir binanın havalandırma boşluğu ile çatılarda şahıs aradı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni mahalle Kısmet Yapı Kooperatiflerinde bulunan bir binanın çatısında hırsız olduğu ihbarını alan polis ekipleri harekete geçerek belirtilen adrese gitti. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri binanın çatı kısmında, havalandırma boşluğunda ve çevresinde aramalar yaptı. Polis ekiplerinin didik didik arama yaptığı bölgede her hangi bir kimseyle karşılaşılmadı.

Polis ekipleri her hangi bir olumsuzluk ile karşılaşmayınca olay yerinden normale döndü. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri... Polis çatıda hırsız aradı
Son dakika haberleri... Polis çatıda hırsız aradı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kadının boğazını sıkan şahsa meydan dayağı
Kadının boğazını sıkan şahsa meydan dayağı
Tiktok fenomenleri ile alkollü kişi arasında taciz kavgası! Ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti
Tiktok fenomenleri ile alkollü kişi arasında taciz kavgası! Ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekti
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Konya'da 7 kişinin katledilmesiyle ilgili 10 tutuklama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Ömer Halisdemir Jülide İskenderoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens William Diana Spencer Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mesut Özil Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... Polis çatıda hırsız aradı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 11:22:25. #1.15#

title