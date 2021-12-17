Son dakika haberleri: Polis baskınında ele geçirilen 1 metrelik heykel, ekspertiz için müzeye getirildi - Haberler
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Son dakika haberleri: Polis baskınında ele geçirilen 1 metrelik heykel, ekspertiz için müzeye getirildi

Son dakika haberleri: Polis baskınında ele geçirilen 1 metrelik heykel, ekspertiz için müzeye getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polisin baskını sonucu ele geçirilen bir metre uzunluğundaki heykel, ekspertiz için Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesine getirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polisin baskını sonucu ele geçirilen bir metre uzunluğundaki heykel, ekspertiz için Afyonkarahisar Arkeoloji Müzesine getirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde polis tarafından bir eve düzenlenen baskında, yapılan arama sonucu yaklaşık bir metre uzunluğunda 70-80 kilogram ağırlığında kolları omuzlarından kesik kadın figürlü bir adet heykel ve iki parça halinde el detektörü ele geçirilmişti. Polis ekipleri yapılan incelemenin ardından heykelin sahte mi, yoksa gerçekten tarihi bir heykel mi olup olmadığının tespiti için Afyonkarahisar Müze Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılana incelemenin ardından heykele ilişkin kesin bilgiye ulaşılacak. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri: Polis baskınında ele geçirilen 1 metrelik heykel, ekspertiz için müzeye getirildi

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