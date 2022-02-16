Son dakika haberleri | Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada (2) - Haberler
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Son dakika haberleri | Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada (2)

Demirören Haber Ajansı, Dinçer Akbir - Güncel
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Son dakika haberleri | Polis aracına benzin döküp, ateşe verdi; o anlar kamerada (2)

Son dakika haberine göre TUTUKLANDI Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis merkezinin önündeki polis aracını üzerine benzin dökerek ateşe veren K.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - TUTUKLANDI

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde polis merkezinin önündeki polis aracını üzerine benzin dökerek ateşe veren K.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.T., çıkarıldığı mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet Müdürlüğü, olayın terör eylemi olmadığının tespit edildiğini açıkladı.


Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Güncel

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