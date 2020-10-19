Son dakika haberleri: Polis, 1 kilo altınla kaçan soyguncunun peşinde

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da, polis üniformasıyla girdiği iş yerinde kuyumcuyu koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirdikten sonra 1 kilo altınla kaçan zanlı, her yerde aranıyor.