Son dakika haberleri: Polis, 1 kilo altınla kaçan soyguncunun peşinde
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Son dakika haberleri: Polis, 1 kilo altınla kaçan soyguncunun peşinde

19.10.2020 16:10 | Son Güncelleme: 19.10.2020 16:14
Son dakika haberleri: Polis, 1 kilo altınla kaçan soyguncunun peşinde

Bir son dakika haberine göre ANTALYA'da, polis üniformasıyla girdiği iş yerinde kuyumcuyu koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirdikten sonra 1 kilo altınla kaçan zanlı, her yerde aranıyor.

ANTALYA'da, polis üniformasıyla girdiği iş yerinde kuyumcuyu koli bandı ve kelepçeyle etkisiz hale getirdikten sonra 1 kilo altınla kaçan zanlı, her yerde aranıyor. Ekipler, soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kuyumcu soygunu, 17 Ekim günü saat 09.30 sıralarında, Güneş Mahallesi'ndeki kuyumcuda meydana geldi. Motosikletli Yunus timlerinin giydiği üniformadan giyen şüpheli, elinde tabancayla kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri sahibi Feyzi Bulce ve yan komşusu Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayan soyguncu, 1 kilo altın çaldı. Soyguncu, kapıda kendisini bekleyen ve içerisinde 1 kişinin olduğu otomobile binerek uzaklaştı.

EKİPLER YOĞUN MESAİ HARCIYOR

Olayın ardından soruşturma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Yoğun mesai harcayan ve izinsiz çalışan ekipler, soyguncuyu yakalamak için geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.

FOTORAFLI


Son dakika haberleri: Polis, 1 kilo altınla kaçan soyguncunun peşinde
Son dakika haberleri: Polis, 1 kilo altınla kaçan soyguncunun peşinde
Son dakika haberleri: Polis, 1 kilo altınla kaçan soyguncunun peşinde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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