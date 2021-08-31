Son dakika haberleri: Poliklinik önünde ambulans bekleyen yaralı kadın öldü, vatandaşlar isyan etti
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Son dakika haberleri: Poliklinik önünde ambulans bekleyen yaralı kadın öldü, vatandaşlar isyan etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Bursa Şehir Hastanesinde, poliklinik binası önünde yere düşerek başından yaralanan kalp hastası yaşlı kadın, yetkililerin, "112 çağırmamız gerekiyor" demeleri sebebiyle müdahale gecikince kurtarılamadı.

Bursa Şehir Hastanesinde, poliklinik binası önünde yere düşerek başından yaralanan kalp hastası yaşlı kadın, yetkililerin, "112 çağırmamız gerekiyor" demeleri sebebiyle müdahale gecikince kurtarılamadı. Hastanedeki doktorların müdahale etmediği kadın, dakikalar sonra gelen 112 ekibinin müdahale etmesine rağmen kurtarılamadı. İsyan eden vatandaşlar ile güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Hastane bahçesindeki kahreden ölüm, sabah saatlerinde Şehir Hastanesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, hastane bahçesinde bulunan bankta oturan 66 yaşındaki kalp hastası Güllü Gülfidan isimli yaşlı kadın, fenalaşıp yere düşerek başından yaralandı. Kadının yere yığıldığını gören vatandaşlar, hemen hastane personeli ve güvenlik görevlilerine haber verdi. Vatandaşların iddiasına göre, yaşlı kadına 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulunulmadan müdahale edilemeyeceğini söyleyen hastane görevlileri müdahale etmedi. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Vatandaşlar ile hastane güvenlik görevlileri arasında arbede yaşandı.

Daha sonra vatandaşlar, yaşlı kadını kurtarmak için 112'ye ihbarda bulundu. Uzun süre bekledikten sonra olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadına hemen kalp masajı yapmaya başladı. Durumu ağır olan kadın hastanenin acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen yaşlı kadın hayatını kaybetti. Olay sonrası polis ekipleri inceleme başlattı.

Olayın yaşandığı sırada hastaneye personelinin tedavisi için gelen Sıtkı Helvacı, "Personelimi hastaneye götürmüştüm. Bahçede yerde yatan bir hanımefendi gördük. Yanına gittiğimizde yaklaşık 10 dakikadır yerde yatıyordu. Çağırmışlar ama içeriden kimse müdahale etmiyordu. Biz de tekrar gittik, güvenlik görevlilerine, polise tek tek söyledik, ama kimse dışarıdaki hastaya müdahale edemeyeceğini söyledi. Biz de hastane önüne ambulans çağırdık. Ambulans yaklaşık 20 dakika sonra geldi. Hastanede olduğumuz halde kadına müdahale edilmedi. Burası Bursa'nın en modern ve en büyük hastanesi. Burada bir dram yaşandı. Hanımefendi, kimse müdahale etmediği için göz göre göre öldü. İlk düştüğünde nefes alıyordu. Kimseye müdahale ettirmediler. Çünkü sorumluluk alacağımızı söylediler. Dokunmamızı istemediler. Biz hastayı içeriye taşıyacaktık. İçeriye girdiğimizde, doktorlar da dışarıda olduğu için, biz müdahale edemeyiz dediler. Güvenlik görevlileri de, biz anons geçtik, yapacak bir şeyimiz yok dediler. Ambulans geldiğinde de dışarıdaydılar ve müdahale yaptılar. Tam bir rezaletti" ifadelerini kullandı.

(Ali Kamur - Abdullah Uğur/İHA)

Son dakika haberleri: Poliklinik önünde ambulans bekleyen yaralı kadın öldü, vatandaşlar isyan etti
Son dakika haberleri: Poliklinik önünde ambulans bekleyen yaralı kadın öldü, vatandaşlar isyan etti
Son dakika haberleri: Poliklinik önünde ambulans bekleyen yaralı kadın öldü, vatandaşlar isyan etti
Son dakika haberleri: Poliklinik önünde ambulans bekleyen yaralı kadın öldü, vatandaşlar isyan etti
Son dakika haberleri: Poliklinik önünde ambulans bekleyen yaralı kadın öldü, vatandaşlar isyan etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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