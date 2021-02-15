Son dakika haberleri: Platin yüzde 3.0 artışla yedi yılın zirvesine yükseldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Platin yüzde 3.0 artışla yedi yılın zirvesine yükseldi

15.02.2021 20:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 20:27
Son dakika haberleri: Platin yüzde 3.0 artışla yedi yılın zirvesine yükseldi

Son dakika haberleri... Otomotiv endüstrisinin yaygın bir şekilde elektrikli araç üretimine yönelmesinin etkisiyle, değerli metal platinin fiyatı yüzde 3.0'ten çok artışla 2014 yılından bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Otomotiv endüstrisinin yaygın bir şekilde elektrikli araç üretimine yönelmesinin etkisiyle, değerli metal platinin fiyatı yüzde 3.0'ten çok artışla 2014 yılından bu yana en yüksek düzeye çıktı.

Jaguar Land Rover Automotive PLC CEO'su Thierry Bollore, şirket olarak tamamen elektrikli otomobil üretimine geçmeyi amaçladıklarını vurguladı ve önümüzdeki beş yıl içinde, altı yeni elektrikli araç modelini piyasaya süreceklerini ekledi.

Platin, yüzde 3.16 artışla ons başına 1.293 dolara yükselerek, Eylül 2014'ten bu yana en yüksek düzeye ulaştı. Yine elektrikli araçlarda kullanılan paladyumun fiyatı da yüzde 0.20 artışla, ons başına 2,395,95 dolara, gümüş yüzde 1.17 artarak 27.58 dolara yükseldi. Buna karşılık, güvenli liman altın ise yüzde 0.12 düşüşle ons başına 1,818.54 dolara geriledi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Oğuzhan Koç İrem Derici
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Deniz Türüç Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Platin yüzde 3.0 artışla yedi yılın zirvesine yükseldi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.2.2021 20:27:43. #1.14#
title