Son dakika haberleri... Plastik geri dönüşüm fabrikasından yangın
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Son dakika haberleri... Plastik geri dönüşüm fabrikasından yangın

Son dakika haberleri... Plastik geri dönüşüm fabrikasından yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Adana'da bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı.

Adana'da bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangını söndürmek için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Adana'nın Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde bir plastik atık geri dönüşüm fabrikasının deposunda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor. - ADANA

Son dakika haberleri... Plastik geri dönüşüm fabrikasından yangın
Son dakika haberleri... Plastik geri dönüşüm fabrikasından yangın
Son dakika haberleri... Plastik geri dönüşüm fabrikasından yangın
Son dakika haberleri... Plastik geri dönüşüm fabrikasından yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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