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Son dakika haberleri! Plakasız motosikletli, polis memurunu yaralayıp kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri! Plakasız motosikletli, polis memurunu yaralayıp kaçtı

Son dakika haberi... Tekirdağ'da 'dur' ihtarına uymayan plakasız bir motosikletli, polis memurunu yaralayıp kayıplara karıştı.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 'dur' ihtarına uymayan plakasız bir motosikletli, polis memurunu yaralayıp kayıplara karıştı.

Çerkezköy'de ilçe merkezinde, trafik uygulamasında plakası olmayan bir motosiklet durdurulmak istendi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan motosikletli, uygulamadan kaçtı. Çerkezköy'den Kapaklı ilçesi istikametine kaçmaya çalışan şüpheliyi takibe alan motosikletli trafik polisi H.Ç, şüphelinin tekme atması sonucu yola savruldu.

Hastaneye kaldırıldı

Kazada bacağından yaralanan polis memuru, 112 Acil Servis ekiplerince ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, meslektaşlarını yaralayan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri! Plakasız motosikletli, polis memurunu yaralayıp kaçtı

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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