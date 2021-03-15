Son dakika haberleri | PKK'ya yardım ve yataklık yapan 2 kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri | PKK'ya yardım ve yataklık yapan 2 kişi gözaltına alındı

15.03.2021 11:17 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:51
Son dakika haberleri | PKK'ya yardım ve yataklık yapan 2 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre Adana'da PKK-KCK terör örgütü eylemlerine vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenleyen, örgüte yardım ve yataklık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da PKK-KCK terör örgütü eylemlerine vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenleyen, örgüte yardım ve yataklık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, Yüreğir ilçesi, Eskimisis Mahallesi'nde ikamet eden 2 şahsın Kobani olayları esnasında, PKK-KCK silahlı terör örgütü adına düzenlenen eylemlere vatandaşların katılması yönünde toplantılar düzenlediği, vatandaşları organize etmeye çalıştıkları ve eylemlere katılarak örgüte yardım ve yataklık yaptığının bilgisi alınması üzerine operasyon düzenledi.

Biri yabancı uyruklu 2 şahsın ikametlerinde yapılan aramada 2 adet cep telefonu, 3 adet sim kart ve 1 adet dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Şahıslar savcılık talimatı ile gözaltına alınırken, adli tahkikat başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Ayşe Keşir Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Akbağ Ayşegül Çınar Çağatay Ulusoy Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | PKK'ya yardım ve yataklık yapan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:52:36. #1.16#
title