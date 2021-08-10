Son dakika haberleri! PKK'ya silah sağlayan FETÖ sanığının tahliye talebine ret
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Son dakika haberleri! PKK'ya silah sağlayan FETÖ sanığının tahliye talebine ret

Son dakika haberleri! PKK'ya silah sağlayan FETÖ sanığının tahliye talebine ret
Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay'ın tahliye talebi, mahkemece reddedildi.

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay'ın tahliye talebi, mahkemece reddedildi.

Savunma sanayi şirketi bulunan Gürbüz Sevilay, şubat ayında, Özbekistan'da MİT operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi. FETÖ/PDY adına Suriye'de PKK'ya silah sağladığı iddia edilen ve mahkemece tutuklanan Gürbüz Sevilay'ın Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde   yargılanmasına devam edildi. 'Silahlı terör örgütüne silah sağlama' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 30 yıl hapsi istenen Sevilay, savunmasında örgüt üyesi olmadığını ileri sürerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi. Sanık Sevilay, iflas ettiğini, şirketlerinin battığını, evine haciz gelme noktasında olduğunu, eşinin ve çocuklarının ciddi maddi problemler yaşadığını belirtti. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak adına bildiği şeyleri anlattığını belirten Sevilay, sağlık durumu da gözetilerek, adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Gürbüz Sevilay'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyada eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk Karaaslan

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