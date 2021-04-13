Son dakika haberleri... PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri... PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D., tutuklandı.

ADIYAMAN'da, terör örgütü PKK'ya finans desteği sağladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.D., tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü PKK'ya finans kaynağı sağladığı tespit edilen A.D.'nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan A.D., sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Sorgusu tamamlanan A.D., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.


Son dakika haberleri... PKK'ya finans desteği sağlayan şüpheli tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:16:59. #1.15#
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