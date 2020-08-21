Son dakika haberleri! PKK üyeliğinden aranan kadın, İzmir'de yakalandı
Son dakika haberine göre İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan H.T. isimli kadın gözaltına alındı.
21.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 21.08.2020 11:22
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, bölücü terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan H.T. isimli kadın gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya üye olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan H.T.'nin, Bayraklı ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, H.T.'yi gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen H.T., buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Kaynak: DHA