Son dakika haberleri | PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri | PKK terör örgütü üyeleri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberler... Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunasistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü üyeleri ve iki organizatör Terörle Mücadele ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunasistan'a kaçmak isteyen PKK terör örgütü üyeleri ve iki organizatör Terörle Mücadele ekiplerince kıs kıvrak yakalandı.

Bodrum'un Akyarlar sahilinden deniz yoluyla Yunanistan'ın Kos adasına kaçmak üzere olan 2 PKK terör örgütü üyesi ve 2 organizatör Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı operasyonla sahilden tekneye binerken yakalandı. Üzerlerinde çok sayıda tabanca mermisi ve döviz bulunan 2 terörist ve 2 organizatör gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N., ve S.Y., isimli teröristler ve A.A., ile S.Ç., organizatörler tutuklandı. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Yunanistan, Muğla, Terör, PKK, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title