Son dakika haberleri! PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP'li başkan da dahil 3 kişi serbest kaldı
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Son dakika haberleri! PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP'li başkan da dahil 3 kişi serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da olduğu 7 kişiden 3'ü 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da, bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Mehmet Sait Bor'un da olduğu 7 kişiden 3'ü 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürüten soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 9 Haziran'da İstanbul'un 8 ayrı ilçesinde 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Söz konusu soruşturma kapsamında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Bor'un da aralarında olduğu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki ifade işlemleri akşam saatlerinde tamamlanan 7 kişi, geniş güvenlik önlemleri arasında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Aralarında HDP Beyoğlu İlçe Başkanı Bor'un da bulunduğu 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer 4 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Son dakika haberleri! PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP'li başkan da dahil 3 kişi serbest kaldı
Son dakika haberleri! PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP'li başkan da dahil 3 kişi serbest kaldı
Son dakika haberleri! PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP'li başkan da dahil 3 kişi serbest kaldı
Son dakika haberleri! PKK operasyonunda gözaltına alınan HDP'li başkan da dahil 3 kişi serbest kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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