Son dakika haberleri! PKK'nın sözde 'Amanos' saha sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri! PKK'nın sözde 'Amanos' saha sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

03.02.2021 15:51 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:55
Son dakika haberleri! PKK'nın sözde 'Amanos' saha sorumlusu terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden birinin kırmızı kategoride yer alan, örgütün sözde Amanos saha sorumlusu 'Bedrettin-Bedirhan' kod adlı İbrahim Şengül olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden birinin kırmızı kategoride yer alan, örgütün sözde Amanos saha sorumlusu 'Bedrettin-Bedirhan' kod adlı İbrahim Şengül olduğunu açıkladı.

Bakan Soylu, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, terörist  Şengül'ün etkisiz hale getirildiğini duyurarak, "Kahramanlarımızı tebrik ediyoruz" dedi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada ise, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dörtyol ilçesi Amanos dağlarında eylem hazırlığında olan teröristlere yönelik 17 Ekim 2020 tarihinde jandarmanın silahlı insansız hava aracı, emniyetin polis insansız hava aracı, jandarma özel harekat ve komando birlikleri ile hava kuvvetleri destekli operasyon düzenlendiği hatırlatılarak, 4 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

KIRMIZI KATEGORİDE ARANIYORDUYapılan DNA incelenmesinde teröristlerden birinin, 28 yıldır terör örgütünde faaliyet gösteren ve Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman bölgesinde pek çok eyleme bizzat katılan ve eylem talimatlarını veren, sözde Amanos saha sorumlusu 'Bedrettin-Bedirhan' kod adlı İbrahim Şengül isimli terörist olduğu belirtildi. Şengül'ün, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde yer aldığı ve 10 milyon TL'ye kadar ödülle arandığı, ayrıca hakkında 50 adet aranma kaydının bulunduğu kaydedildi.KATILDIĞI EYLEMLER

Teröristin; 23 Mart 1997 tarihinde, Hatay'ın Erzin ilçesinde Yoncadüzü köyü bölgesinde, Kahramanmaraş Göksun İlçe Jandarma Komutanlığından izine gelen 1 jandarma eri ile 3 vatandaşın şehit edildiği, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı, 26 Mart 2004 ayında Hatay'ın Erzin ilçesinde bulunan bir elektrik trafosunun patlayıcı maddelerle tuzaklanması sonucu 1 jandarma erinin yaralanması, 1 TEDAŞ görevlisinin öldürülmesi, 13 Haziran 2004 tarihinde, Hatay'ın Dörtyol ilçesi kırsal alanında yol yapım çalışması bölgesinde görevli 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olaylarının faili olduğu tespit edildi. Teröristin ayrıca çok sayıda gasp, yağma, araç yakma, mala zarar verme, alıkoyma, tehdit gibi terör amaçlı eylemlerin planlayıcısı ve faili olduğu tespit edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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