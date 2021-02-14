Son dakika haberleri... PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı

Son dakika haberine göre IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

IRAK'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşın cenazeleri otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Şehit vatandaşların kimlik tespitine başlandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesindeki teröristlere ait hedeflere yönelik gerçekleştirilen Pençe Kartal-2 Harekatı'nın sevk ve idare edildiği sınır hattındaki Harekat Merkezi'ne gitti. Bakan Akar, harekat kapsamında bir mağarada PKK'lı teröristlerce 13 kişinin şehit edildiğini açıkladı. Bakan Akar'ın açıklamasının ardından şehit edilen vatandaşların cenazeleri askeri helikopter ile Malatya'ya getirildi. Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı'na getirilen 13 kişinin kimlik tespitine başlandı.

Yapılacak inceleme sonrası kimliklerinin belirlenmesi hedeflenen şehit vatandaşların cenazelerinin bulunduğu Adli Tıp Kurumu çevresinde polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN