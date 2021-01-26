Son dakika haberleri | PKK'nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı
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Son dakika haberleri | PKK'nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

26.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 26.01.2021 09:19
Son dakika haberleri | PKK'nın gençlik yapılanması soruşturmasında 14 gözaltı kararı

Son dakika haberlerine göre ANKARA merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) yönelik soruşturma kapsamında 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH mensuplarının ve faaliyetlerinin deşifresi edilmesi ile yakalanmalarına yönelik soruşturma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, sözde Gençlik Yürütme Kurulu ve Gençlik Meclisi üyeliklerine seçildikleri, terör örgütü üyesi olduklarına dair deliller elde edilen 14 şüpheli hakkında Ankara merkezli 6 ilde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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