Son dakika haberleri: PKK'lılar pusu kurdu demişti, evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu
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Son dakika haberleri: PKK'lılar pusu kurdu demişti, evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu

Son dakika haberi... Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın'ın önceki gece geç saatlerde PKK'lıların evinin penceresinin altında pusu kurduğunu iddia etmesinin ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede, pompalı tüfek fişeği, eldiven ve gömlek bulundu.

30.08.2020 10:47 | Son Güncelleme: 30.08.2020 10:52

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Özkan Aydın'ın babası Süleyman Aydın'ın önceki gece geç saatlerde PKK'lıların evinin penceresinin altında pusu kurduğunu iddia etmesinin ardından güvenlik güçlerince yapılan incelemede, pompalı tüfek fişeği, eldiven ve gömlek bulundu.

Ailelerin çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı evlat nöbeti sürerken, evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın dün PKK'lıların evinin penceresinin altına gelerek pusu kurduğunu iddia etti. Olayın ardından güvenlik güçleri, Aydın'ın evinin etrafında incelemelerde bulundu. Polisin evin çevresinde yaptığı incelemede 1 adet pompalı tüfek fişeği, 1 adet eldiven ve 1 adet kareli gömlek bulundu. Bulunan materyaller polis ekipleri tarafından inceleme yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

8İHA)

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Son dakika haberleri: PKK'lılar pusu kurdu demişti, evinin etrafında pompalı tüfek fişeği bulundu

Kaynak: İHA

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