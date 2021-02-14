Son dakika haberleri! PKK'lı terörist yurt dışına kaçmak isterken yakalandı
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Son dakika haberleri! PKK'lı terörist yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

14.02.2021 21:17 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:21
Son dakika haberleri! PKK'lı terörist yurt dışına kaçmak isterken yakalandı

Son dakika gündem haberine göre BÖLÜCÜ terör örgütü PKK üyesi, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havaalanı'nda emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

BÖLÜCÜ terör örgütü PKK üyesi, yurt dışına kaçmak isterken İstanbul Havaalanı'nda emniyet ekipleri tarafından yakalandı.

PKK Bölücü Terör Örgütü üyesi, İstanbul Havaalanı'ndan yurtdışına kaçmak isterken polisler tarafından yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Twitterdan yaptığı açıklamada "Son terörist kalmayana dek mücadelemiz devam edecek. PKK'lı terörist yurtdışına kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı" dedi. 

Haber:  ?ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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