Son dakika haberleri! PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı
Son dakika haberi: İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
08.07.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:09
İstanbul'da, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 30 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik ve şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Güvenlik kamera görüntülerinde gözaltına alınan şüphelilerden bazılarının terör örgütü adına Esenyurt'ta örgüt adına bir marketi kundaklama anları görülüyor.
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Kaynak: AA