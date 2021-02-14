PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı
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PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı

14.02.2021 18:02 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:20

PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı İstanbul Havalimanında PKK/KCK terör örgütünden kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan kadın, kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı.

PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanında PKK/KCK terör örgütünden kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan kadın, kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanında yürütülen çalışmalar sırasında B.Ö. ismine kayıtlı pasaportla Casablanca'dan İstanbul aktarmalı Saopaolo'ya gidecek olan bir kadın, ekiplerin şüphesi üzerine durdurularak inceleme yapıldı. Yapılan incelemede şahsın benzerlikten yararlanarak kardeşinin pasaportunu kullandığı, gerçek kimliğinin de PKK/KTCK terör örgütüne üyelikten suç kaydı olan ve yurtdışına çıkış yasağı olan S.O. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.O. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı
PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı
PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı
PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına çıkmak isterken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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