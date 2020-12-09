Son dakika haberleri... PKK'da çözülme hız kazandı

Edinilen son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun daha ikna çalışmaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 230'a yükseldi" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı