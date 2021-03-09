Son dakika haberleri: PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.29 yükseldi, dolar 7.61 lirada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.29 yükseldi, dolar 7.61 lirada

09.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:25
Son dakika haberleri: PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.29 yükseldi, dolar 7.61 lirada

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,534 ve 1,553 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.29 artışla 1,550.07 puanda tamamladı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,534 ve 1,553 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.29 artışla 1,550.07 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.08, BIST Mali Endeks yüzde 0.99, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.61 artıdaydı.

Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak. Citi ve JPMorgan, Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış bekliyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin enflasyona neden olacak kadar büyük olmadığını söyledi. MSNBC'ye konuşan Yellen, ekonominin hız kazanmasına rağmen teşvikin uygulanmasının bir sonucu olarak tüketici fiyat baskılarının artabileceği yönündeki endişelere yönelik soruya, "Bunun olabileceğini gerçekten düşünmüyorum; çünkü pandemi öncesi enflasyon çok yüksek değil çok düşüktü" yanıtını verdi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5908 lira ve en yüksek 7.7829 lirayı gördükten sonra, 7.61 – 7.62 lira aralığında,euro en düşük 9.0338 lira ve en yüksek 9.2271 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5573 lira ve en yüksek 10.7679 lirayı gördükten sonra 10.58 – 10.59 lira aralığında hareket ediyordu.İstihdamı koruma önlemleri kapsamında, "işten çıkarma yasağı" ve "ücretsiz izin uygulaması"nın süresi 17 Mart'tan itibaren iki ay daha uzatıldı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, iş kanununun geçici 10. maddesinin "1" numaralı fıkrasında yer alan "her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin belirlenen kurallar dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine" ilişkin hükmün süresi 17 Mart'tan itibaren iki ay uzatıldı.

Aynı maddenin "2" numaralı fıkrasında yer alan üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine ve bağlantılı olarak nakdi ücret desteğine yönelik uygulama da iki ay uzatıldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Altun Necmettin Erbakan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Balcı Nükhet Duru Bülent Ersoy Ferhan Şensoy
Spor Mustafa Er Arda Turan Ersun Yanal Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.29 yükseldi, dolar 7.61 lirada - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 18:36:18. #1.15#
title