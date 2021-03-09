Son dakika haberleri: PİYASALAR-BIST100 yüzde 1.29 yükseldi, dolar 7.61 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,534 ve 1,553 puan arasında dalgalandığı Salı gününü yüzde 1.29 artışla 1,550.07 puanda tamamladı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 1.08, BIST Mali Endeks yüzde 0.99, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.61 artıdaydı.

Yeni faiz kararının alınacağı Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı 18 Mart'ta yapılacak. Citi ve JPMorgan, Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon baskılarını kontrol altında tutmak için Mart ayında politika faiz oranında 100 baz puana kadar artış bekliyor.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketinin enflasyona neden olacak kadar büyük olmadığını söyledi. MSNBC'ye konuşan Yellen, ekonominin hız kazanmasına rağmen teşvikin uygulanmasının bir sonucu olarak tüketici fiyat baskılarının artabileceği yönündeki endişelere yönelik soruya, "Bunun olabileceğini gerçekten düşünmüyorum; çünkü pandemi öncesi enflasyon çok yüksek değil çok düşüktü" yanıtını verdi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.5908 lira ve en yüksek 7.7829 lirayı gördükten sonra, 7.61 – 7.62 lira aralığında,euro en düşük 9.0338 lira ve en yüksek 9.2271 lirayı gördükten sonra, 9.05 – 9.06 lira aralığında,sterlin en düşük 10.5573 lira ve en yüksek 10.7679 lirayı gördükten sonra 10.58 – 10.59 lira aralığında hareket ediyordu.İstihdamı koruma önlemleri kapsamında, "işten çıkarma yasağı" ve "ücretsiz izin uygulaması"nın süresi 17 Mart'tan itibaren iki ay daha uzatıldı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, iş kanununun geçici 10. maddesinin "1" numaralı fıkrasında yer alan "her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin belirlenen kurallar dışında işveren tarafından feshedilemeyeceğine" ilişkin hükmün süresi 17 Mart'tan itibaren iki ay uzatıldı.

Aynı maddenin "2" numaralı fıkrasında yer alan üç aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilmesine ve bağlantılı olarak nakdi ücret desteğine yönelik uygulama da iki ay uzatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı