Son dakika haberleri: Pitbull dehşetinde gözaltı sayısı 6'ya çıktı

GAZİANTEP'te oturduğu sitenin bahçesinde oyun oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısına uğrayan Asiye Ateş'in (4) yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 6'ya çıktı.

Beştepe Mahallesi'ndeki bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, oyun oynarken 2 pitbull köpeğin saldırısına uğradı. Küçük Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Asiye Ateş'in hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

"İlimiz Şahinbey ilçesinde 22 Aralık 2021 günü saat: 14.30 sıralarında bir sitede oturan beş şahsa ait iki adet pitbull cinsi köpek, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamıştır. Söz konusu yaralı çocuk, olayın ardından hastaneye sevk edilmiş olup, tedavisine devam edilmektedir. Olaya karışan iki köpek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmiştir. Olayla ilgili 5 şüpheli ve site güvenlikçisi ile toplam 6 şahıs gözaltına alınmıştır. Adli ve idari süreç devam etmekte olup, yaralı çocuğun tedavisi ve sonrası Valiliğimiz tarafından takip edilecektir."