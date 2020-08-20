Son dakika haberleri: Pınar Karşıyaka, Mahir Ağva'yı transfer etti
Gelen son dakika haberlerine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'den Mahir Ağva'yı kadrosuna dahil etti.
20.08.2020 14:47 | Son Güncelleme: 20.08.2020 15:24
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, Darüşşafaka Tekfen'den Mahir Ağva'yı kadrosuna dahil etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, Almanya doğumlu 24 yaşındaki Mahir Ağva ile bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Öte yandan sözleşmesi 2020-2021 sezonu bitecek Görkem Doğan ile Arca Tülüoğlu'nun sözleşmelerinin 2 yıl daha uzatıldığı kaydedildi.
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Kaynak: AA