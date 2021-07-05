Son dakika haberleri | Pınar Karşıyaka'dan 2 transfer daha
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Son dakika haberleri | Pınar Karşıyaka'dan 2 transfer daha

Son dakika haberleri | Pınar Karşıyaka'dan 2 transfer daha
Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda yine iddialı olmayı hedefleyen Pınar Karşıyaka, kadrosuna 2 yerli takviye daha yaptı.

ING Basketbol Süper Ligi ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonda yine iddialı olmayı hedefleyen Pınar Karşıyaka, kadrosuna 2 yerli takviye daha yaptı. Yeşil-kırmızılı ekip Bahçeşehir Koleji'nden 27 yaşındaki uzun forvet Burak Can Yıldızlı ve Tofaş'tan 24 yaşındaki uzun forvet Berkan Durmaz'ı transfer etti. Burak Can, geçen sezon Bahçeşehir'de ligde 6.5 sayı, 5 ribaund, 1.7 asist ortalamalarıyla mücadele etti. Berkan ise Tofaş'ta ligde 8.2 sayı, 5.7 ribaund, 1.6 asistle oynadı. 

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan kadrosundan Metecan Birsen, Onuralp Bitim ve Raymar Morgan'ın farklı kulüplere transfer olduğu yeşil-kırmızılı ekipte yapılan transfer hamlelerinin ardından Sek Henry, DJ Kennedy ve Nusret Yıldırım'la yeniden anlaşılması beklenmiyor. Transferde daha önce Terk Telekom'dan guard Can Korkmaz ve Beşiktaş'tan şutör guard James Blackmon'la anlaşan Pınar Karşıyaka'da daha önce prensipte anlaşılan Telekom'dan uzun forvet Samed Geyik'in ise transferinin gerçekleşmediği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş

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