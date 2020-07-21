Son dakika haberleri! Pınar Gültekin'in AVM kamerasına yansıyan son görüntüsü
Son dakika haberi: Pınar Gültekin'in bir AVM'nin kamerasına yansıyan son görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir AVM'nin güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü.
21.07.2020 18:24 | Son Güncelleme: 21.07.2020 19:17
Pınar Gültekin'in bir AVM'nin kamerasına yansıyan son görüntüsü MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in bir AVM'nin güvenlik kamerasına yansıyan son görüntüsü.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA