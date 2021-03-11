Son dakika haberleri! Pfizer'dan sevindiren haber: Aşı asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer ve BioNTech ortaklığında geliştirilen koronavirüs (Kovid-19) aşısının asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili olduğu ifade edildi.

ABD'li ilaç devi Pfizer ve CEO'su ve kurucu ortağının Prof. Dr. Uğur Şahin olan BioNTech şirketi tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının asemptomatik vakalarda yüzde 94 etkili olduğu açıklandı. Etkinlik oranına, İsrail'de yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçların derlemesiyle toplanan verilerle ulaşıldığı ifade edildi. Dünya genelinde bilim insanları salgın boyunca koronavirüsün yayılmasında en büyük etkenlerden birinin semptom göstermeyen vakalar olduğunu belirtmişti. Söz konusu etkinlik oranının, hastalığın yayılmasının yavaşlamasını sağlayacağı bilgisi paylaşıldı.

İNGİLTERE VARYANTINA KARŞI DA ETKİLİ

Yapılan araştırmadaki başka çalışmada, Pfizer/BioNTech aşısının İngiltere varyantı olarak bilinen 'B.1.1.7' varyantına karşı da etkili olduğu ifade edildi. Ancak Güney Afrika varyantı olarak bilinen 'B.1.351' varyantı için henüz etkinliğin tam olarak ölçülemediği bilgisi paylaşıldı.

ÇOCUKLARDA YAN ETKİYE RASTLANMADI

İsrail'de yapılan bu araştırmada yaşları 6 ila 12 arasında değişen 600 çocuğun da Pfizer/BioNTech aşısını vurulduğu öğrenildi. Aşı yapılan çocukların hiçbirinde ciddi bir yan etkiye rastlanmadığı aktarıldı.

- Abd

Kaynak: Demirören Haber Ajansı