Son dakika haberleri | Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, yaşlıların Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatışına karşı yüzde 94 etkili
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Son dakika haberleri | Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, yaşlıların Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatışına karşı yüzde 94 etkili

Son dakika haberleri | Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, yaşlıların Kovid-19 kaynaklı hastaneye yatışına karşı yüzde 94 etkili
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: NEW ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yeni bir araştırmasına göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, 65 yaş ve üstü kişilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hastaneye yatışları önlemede yüzde 94 etkili oldu.

NEW ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) yeni bir araştırmasına göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna aşıları, 65 yaş ve üstü kişilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hastaneye yatışları önlemede yüzde 94 etkili oldu.

CDC, ocak-mart döneminde ülkenin 14 eyaletinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaptığı klinik deneylerini yayımladığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Pfizer-BioNTech ve Moderna'ya ait Kovid-19 aşılarının 65 yaş üzeri yaşlılarda hastaneye yatışa karşı yüzde 94'lük bir oranda yüksek koruma sağladığı ortaya çıktı.

Bu verilerin, ABD'li yetişkinleri Kovid-19'a karşı hızla aşılamaya devam etmenin salgın kaynaklı hastaneye yatış üzerinde büyük olasılıkla belirgin bir etkiye sahip olacağını, salgın sonrası koşullar ve ölümlerde orantılı azalmalara yol açabileceğini gösteriyor.

Araştırmada, Kovid-19'un özellikle yaşlılarda hayati tehlike oluşturduğu için aşıların bu yaş grubundaki sonuçlarının başarısına işaret edilerek, aşılama sonrası ölümlerde ciddi azalma beklendiği belirtildi.

Pfizer-BioNTech ve Moderna aşılarının tespit edilen yüzde 94'lük etkiyi gösterebilmesi için aşıların iki fazının da yapılmış ve üzerinden en az iki hafta geçmiş olması gerekiyor.

CDC verilerine göre, ABD'de 141 milyondan fazla kişiye ilk doz, 96 milyonu aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Ocak ayında 3 bin civarında seyreden günlük ölüm vakaları, aşılanan kişi sayısının artmasına paralel olarak 600'lü rakamlara kadar inmiş durumda.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

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