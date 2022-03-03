Son dakika haberleri | PFDK kararları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 3 kulübe para cezası verdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçlarda yapılan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray'a 105 bin, Adana Demirspor'a 64 bin ve Trabzonspor'a 32 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor'un kalecisi Eray Birniçan'a müsabaka hakemlerine yönelik hakareti sebebiyle 3 maç men ve 13 bin lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Adana Demirspor Sportif Direktörü Gökhan Göktürk ile Fraport TAV Antalyaspor İdari Menajeri Burak Uysaloğlu'nun sportmenliğe aykırı hareketleri gerekçesiyle 1'er maç men ve 13'er bin lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Galatasaray, Kasımpaşa ve Adana Demirsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edileceği kaydedildi.

Spor Toto 1. Lig'den ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a çeşitli nedenlerle 123 bin lira para cezası verildiği belirtildi. Eyüpsporlu futbolcu Pa Dibba'nın ise 1 maç men ve 3 bin 250 lira para cezasına çarptırıldığı ifade edildi.