Son dakika haberleri... PFDK, İstanbulsporlu futbolcu Issah'ın cezasının kaldırılmasına yönelik talebi reddetti Bir son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulsporlu futbolcu Kamal Issah'ın cezasının kaldırılmasına yönelik talebi reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), İstanbulsporlu futbolcu Kamal Issah'ın cezasının kaldırılmasına yönelik talebi reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, İstanbulsporlu futbolcu Issah'ın TFF 1. Lig'de Hatayspor ile oynanan maçta gördüğü ikinci sarı kart, devamındaki kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına ilişkin talebin reddedildiği bildirildi.

Kaynak: AA