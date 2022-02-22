Son dakika haberleri! "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin tanıtımı yapılacak - Haberler
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Son dakika haberleri! "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin tanıtımı yapılacak

AA, Fırat Taşdemir - Kültür Sanat
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Son dakika haberleri!

Son dakika haberlerine göre Diyanet TV tarafından hazırlanan "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin tanıtım programı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla yarın saat 20.00'de yapılacak.

Diyanet TV tarafından hazırlanan "Peygamberler Şehri Kudüs" belgeselinin tanıtım programı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla yarın saat 20.00'de yapılacak.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda düzenlenecek tanıtım programı, aynı zamanda Diyanet TV ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak.

Kudüs'teki tarihi ve kutsal mekanların anlatıldığı belgesel, Filistin ve Türkiye'den 15 kişilik belgesel ekibi tarafından 30 günde tamamlandı.

Kudüs çalışmaları yürüten uzman ve akademisyenlerin görüşlerinin de yer aldığı belgesel, 26 dakikalık 16 bölümden oluşuyor.

AA / Fırat Taşdemir - Kültür Sanat

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Belgesel, Kudüs, Kültür Sanat, Haberler

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