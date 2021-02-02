Son dakika haberleri! Petrol yükseldi, altın ve gümüş düştü

Son dakika gelişmesine göre Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da 55 Dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent Petrol, Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte...

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini devam ettirmekte zorlansa da 55 Dolar üzerinde tutunmayı başaran Brent Petrol, Joe Biden yönetiminde enerji talebinin artacağına dair beklentiler ve zayıflayan dolar ile birlikte yükselişini korumayı sürdürüyor.

Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, "Petrol'de yukarı yönlü hareketin sürmesi durumunda, 13 Ocak tarihinde test edilen 57.35 dolar seviyesi tekrar hedeflenebileceği gibi Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan korona virüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltıyor. Geçen haftaki ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında haftanın ikinci işlem gününde piyasalardaki fiyatlamaları ve haber akışlarını takip etmeyi sürdüreceğiz" denildi.

ABD'de Wall Street Borsası'nda, amatörler ve Wall Street profesyonelleri arasındaki, GameStop diye adlandırılan ticaret savaşının etkisiyle, yatırımcıların değerli metallere yönelmesinin odak noktasını oluşturan gümüşün fiyatı, 2013 yılından bu yana ilk kez 30 doları aştıktan sonra gelen satışlarla 29 doların da altına geriledi.Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 1.26 artışla 56.92 dolar,Batı Teksas yüzde 1.29 artışla 54.12 dolar,altın yüzde 0.15 düşüşle 1,856.15 dolar,gümüş yüzde 0.46 düşüşle 28.67 dolar,bakır yüzde 0.12 artışla 7,822.50 dolar,platin yüzde 1.04 düşüşle 1,117.42 dolar,paladyum yüzde 0.57 artışla 2,263.38 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 428 liraya, çeyrek altın 708 liraya, Cumhuriyet altını da 2,820 liraya geriledi.Ahlatçı Yatırım'ın altın analizinde de, yılın ilk FOMC toplantısında, beklentilere paralel olarak, Fed'i8 fonlama faizini değiştirmeyerek faizleri yüzde 0.00-0.25 aralığında sabit bırakırken varlık alım programında da herhangi bir değişiklik yapmadığı anımsatıldı ve şöyle denildi: "Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmesi sonrasında ise doların küresel bazda değer kazandığı ve ons altının geri çekildiği görüldü. "Geçen haftayı 1850 dolar seviyesinin altında kapattıktan sonra yeni haftaya yükselerek başlayan sarı metalde yükseliş hareketi bugünde devam edebilir. Haftanın ikinci işlem gününde piyasada oluşan fiyatlamaları ve haber akışlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz."Teknik olarak incelediğimizde, Ons altının 1860 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı