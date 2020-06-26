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Son dakika haberleri... Petrol ve altın fiyatları yatay

Son dakika habere göre Tepki alımlarıyla 40 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde, altın fiyatları da, 1,760 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Son dakika haberleri... Petrol ve altın fiyatları yatay
26.06.2020 18:38 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:42

Tepki alımlarıyla 40 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı bu düzeylerde, altın fiyatları da, 1,760 dolar düzeyinde yatay hareket ediyor.

Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, daralan risk iştahının ons altını da negatif etkilediğine işaret ederek, "Korona virüs vaka sayısındaki artışın devam ediyor oluşu güvenli liman özelliğinden dolayı ons altın açısından lehte bir zemin yaratsa da gerek son dönemdeki hızlı yükselişin ardından gelinen seviyelerin kar satışlarına kapı açması gerekse daralan risk iştahının nakit tercihini ön plana çıkarması ons altının hafta içindeki zirvesinin belirgin şekilde altında seyretmesine neden oluyor. Geri çekilmelerin 1,755 doların üzerinde karşılanması durumunda kısa vadeli görünümün çok fazla bozulmayacağını düşünüyoruz. Bu da önümüzdeki günlerde yeniden yukarı yönlü denemeler görebileceğimizin bir sinyali olacaktır" dedi.

Gelişmelerle, Brent hampetrolün varil fiyatı yüzde 2.08 düşüşle 40.55 dolara, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 2.62 düşüşle 38.22 dolara geriledi.Küresel emtia piyasalarında;gümüş yüzde 0.34 düşüşle 17.74 dolar,altın yüzde 0.05 düşüşle 1,762.99 dolar,bakır yüzde 0.82 artışla 5,937.00 dolar,platin yüzde 0.75 düşüşle 198.19 dolar,paladyum yüzde 0.96 artışla 1,863.94 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada ise, gram altın 387 lira, çeyrek altın 636 lira, Cumhuriyet altını da 2,534 liradan satılıyor.


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Kaynak: DHA

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