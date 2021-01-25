Son dakika haberleri... Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi
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Son dakika haberleri... Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

25.01.2021 09:26 | Son Güncelleme: 25.01.2021 09:31
Son dakika haberleri... Petrol fiyatları düştü, altın yükseldi

Bir son dakika haberine göre Küresel düzeyde artan vakalar ve virüsteki evrimleşmenin etkisiyle Covid-19 kısıtlama önlemlerinin yeniden başlamasına bağlı olarak geçen haftanın son işlem gününde düşen petrol fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde de hafif geriledi.

Küresel düzeyde artan vakalar ve virüsteki evrimleşmenin etkisiyle Covid-19 kısıtlama önlemlerinin yeniden başlamasına bağlı olarak geçen haftanın son işlem gününde düşen petrol fiyatları, yeni haftanın ilk işlem gününde de hafif geriledi.

Buna karşılık, altın fiyatları doların düşmesiyle ve ABD ekonomisini canlandırmak için açıklanacak 1.9 trilyon büyüklüğündeki yardım paketi beklentileriyle yükseldi.

Gedik Yatırım'ın analizinde, ons altının yeni haftaya "temkinli" başladığına işaret edilerek, "Bu hafta, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararı   önemli, herhangi bir değişiklik beklenmiyor. Ancak karar metnindeki  ton ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell konuşması takip edilecek" denildi ve petrol fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Çin'de yeni yıl tatili yaklaşırken, salgın kaynaklı mevcut tedbirlerin sıkılaştırılması petrol fiyatlarını da baskılıyor. Dünya salgınla mücadele ediyor, aşılama başladı ancak yine de kontrol altına alınamıyor. ABD ve Avrupa'da da önlemler arttırılıyor. Çin'den de bu hamlenin gelmesi petrolde talebe dair endişeleri de gündeme getiriyor." Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;Brent petrol yüzde 0.33 artışla 55.23 dolar,Batı Teksas yüzde 0.40 artışla 52.29 dolar,altın yüzde 0.10 artışla 1,853.05 dolar,gümüş yüzde 0.42 artışla 25.57 dolar,bakır yüzde 0.60 düşüşle 7,986.00 dolar,platin yüzde 0.13 artışla 1,104.60 dolar,paladyum yüzde 0.01 artışla 2,362.42 dolar düzeyindeydi.İç piyasada gram altın 441 liraya, çeyrek altın 731 liraya, Cumhuriyet altını da 2,908 liraya yükseldi.Ahlatçı Yatırım'ın analizinde, Brent petrolün, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) toplantısı sonrası yaşadığı yükselişini sürdürmekte zorlansa da 55 doların üzerinde tutunmayı başardığı belirtildi.Analizde, "Uluslararası Enerji Ajansının küresel talep tahminlerini düşürmesi ve artan korona virüs vakaları ise petrol piyasalarındaki iyimserliği azaltıyor. Haftanın ilk işlem gününde Dolar endeksindeki hareketliliğe ek olarak korona virüs ile ilgili haber akışını da takip etmeyi sürdüreceğiz" denildi ve altın fiyatlarına ilişkin de şu değerlendirme yapıldı: "Geçen hafta Janet Yellen'ın göreve başlama konuşmasında kur politikasıyla ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında yönünü yukarı çeviren ons altının 1875 dolardaki direnç seviyesini geçmekte zorlandığını takip ettik. "Ons altındaki geri çekilmede Joe Biden yemin ederek göreve başlaması ile yaşanan kar satışları etkili olurken planlanan destek paketi ile oluşacak bol likidite ortamının ons altını destekleyeceği düşünüldüğünde talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ons altını aşağı yönlü baskılamaya devam edeceğini algısı da ön planda olmaya devam ediyor."Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1850 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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