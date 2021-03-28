Son dakika haberleri... Petkimspor ateşle oynuyor

Son dakika haberleri... ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda dördüncü yenilgisini lider Anadolu Efes'e deplasmanda 87-80 yenilerek alan Petkimspor, alt sıralarla bağını koparma fırsatını yine tepti.

ING Basketbol Süper Ligi'nde art arda dördüncü yenilgisini lider Anadolu Efes'e deplasmanda 87-80 yenilerek alan Petkimspor, alt sıralarla bağını koparma fırsatını yine tepti.

Ligde 26 maçta 9 galibiyet, 17 mağlubiyet alan Aliağa ekibi, büyük korku yaşamasa da bir an önce kümede kalışını matematiksel olarak ilan etmeye çalışacak. Anadolu Efes mücadelesi sonra son ana kadar maça ortak oldukları için oyuncularını kutlayan antrenör Kestutis Kemzura, "Maçın sonuna kadar oyunda kaldık. Son 2-3 maçta sıkıntılar yaşamıştık, erken pes etmiştik ama bu maçta sahada kalmayı başardık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok iyi savaştılar. Belki galibiyet alamadık ama doğru yolda olduğumuzu hissediyoruz" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı