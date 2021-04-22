590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR
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590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR

590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da polis ekiplerince seyahat kısıtlaması nedeniyle kent girişinde yapılan denetimlerde ayakkabı kutusu ve çantasında 590 gram kokain ele geçirilen 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince seyahat kısıtlaması nedeniyle kent girişinde yapılan denetimlerde ayakkabı kutusu ve çantasında 590 gram kokain ele geçirilen 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması nedeniyle Eskişehir karayolu üzerindeki uygulama noktasında denetim yaptı. Gece 01.30 sıralarında otomobille kente gelen A.K.?nın çantasında vakumlanmış poşette 110 gram kokain ele geçirildi. Bir süre sonra gelen S.Ç.?nin aracında yapılan aramada ise ayakkabı kutusu içerisinde 480 gram kokain bulundu. İki kadın şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınarak ifadeleri için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR
590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR
590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR
590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR
590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR
590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR
590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR
590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR
590 GRAM KOKAİNLE YAKALANDILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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