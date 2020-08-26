Son dakika haberleri | Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
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Son dakika haberleri | Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor

Son dakika haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 28 bin 1'e, Kolombiya'da 17 bin 889'a, Ekvador'da 6 bin 368'e yükseldi.

Son dakika haberleri | Peru, Kolombiya ve Ekvador'da Kovid-19 kaynaklı ölümler artıyor
26.08.2020 19:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 19:05

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Peru'da 28 bin 1'e, Kolombiya'da 17 bin 889'a, Ekvador'da 6 bin 368'e yükseldi.

Peru Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 188 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülkede virüs kaynaklı can kaybı 28 bin 1'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 724 artışla 607 bin 382'ye, iyileşenlerin sayısı da 414 bin 577'ye ulaştı.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ise ülkede virüs nedeniyle son 24 saatte 277 kişi hayatını kaybetti. Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 17 bin 889'a yükseldi.

Vaka sayısının 10 bin 432 artarak 562 bin 128'e çıktığı ülkede, iyileşenlerin sayısı 11 bin 299 artışla 395 bin 470 oldu.

Kolombiya'da "yeni normale geçiş" kararı

30 Ağustos itibarıyla ülke genelindeki karantina uygulamasının sona ereceği Kolombiya'da, 1 Eylül'den itibaren "yeni normale geçiş" kararı alındı.

Devlet Başkanı Ivan Duque, yaptığı açıklamada, ülke geneli karantina uygulamasını tekrar uzatmayacaklarını ancak vaka sayılarının yüksek olması nedeniyle 1 Eylül-30 Kasım'da sağlıkta "acil durum" ilan edeceklerini belirtti.

Ekvador basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 46 artarak 6 bin 368'e, vaka sayısı ise 741 artarak 109 bin 30'a yükseldi.

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Kaynak: AA

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