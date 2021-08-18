Son dakika haberleri! Peru Dışişleri Bakanı görevinden istifa etti
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Son dakika haberleri! Peru Dışişleri Bakanı görevinden istifa etti

Son dakika haberleri! Peru Dışişleri Bakanı görevinden istifa etti
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Peru Dışişleri Bakanı Hector Bejar'ın, ülkede tartışmalara neden olan terörizmle ilgili açıklamaları nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Peru Dışişleri Bakanı Hector Bejar'ın, ülkede tartışmalara neden olan terörizmle ilgili açıklamaları nedeniyle görevinden ayrıldığı belirtildi.

Peru basınında çıkan habere göre Bejar, terörizme yönelik ifadelerine Kongre ve Silahlı Kuvvetlerin tepki göstermesi üzerine, 19 gün önce başladığı bakanlık görevinden istifa etti.

Devlet Başkanlığı basın sekreterliğinden yapılan açıklamada, "Sayın Hector Bejar, bugün Dışişleri Bakanlığı görevinden geri dönülemez şekilde istifa mektubunu Devlet Başkanı Pedro Castillo'ya sundu." ifadesine yer verildi.

Öte yandan bir grup protestocu, gün içinde Dışişleri Bakanlığının bulunduğu Torre Tagle Sarayı'nın önünde toplanarak, Bejar'a tepki gösterip istifasını talep etmişti.

Peru'da, devlet başkanlığı seçimini kazanan Pedro Castillo, 28 Temmuz'da parlamentoda yemin etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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